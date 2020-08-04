Минфин предложил увеличить расходы на деятельность президента

Министерство финансов предложило увеличить расходы на деятельность президента и его администрации в 2021 году, сообщает РИА "Новости".
Согласно документу, финансирование может вырасти более чем на 88 млн рублей, до 14,28 млрд в год. При этом в 2022 расходы сократят на 191 млн, а в 2023 году снова увеличат на 219 млн.
Кроме того, министерство планирует увеличить расходы на обеспечение деятельности зампреда Совбеза России и госслужащих: в 2021 году – на 1,13 млрд, почти до 26 млрд, в 2022 и 2023 – по 1,16 млрд.
Но сокращения все же будут. В следующем году финансирование деятельности председателя правительства, его заместителей и аппарата могут урезать на 191 млн, до 7,28 млрд рублей, а в последующие два года еще на 374 и 131 млн.
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