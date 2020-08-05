Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют делать прививку от гриппа со второй половины августа или в сентябре. Большой разницы между зарубежными или российскими вакцинами нет, пишет РИА "Новости".
"Вакцинацию против гриппа рекомендуют делать, начиная со второй половины августа или в сентябре, до ожидаемого подъема заболеваемости. Для этого существуют специальные прививочные кабинеты, часть из которых будет организована дополнительно, перед началом прививочной кампании", – говорится в сообщении.
Отмечается, что особой опасности от тех видов гриппа, которые ожидаются в 2020-2021 году, не будет. Однако не стоит забывать о том, что заболевание может вызвать серьезные осложнения.
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