Подготовка к отопительному сезону в Барнауле закончится 1 сентября

Подготовка к новому отопительному сезону в 2020 году идет быстрее, чем в прошлом. Об этом в программе "На первом плане. Барнаул" рассказал глава производственно-технического отдела комитета ЖКХ Барнаула Роман Романов.
В этом году приготовления должны закончиться к 1 сентября. Всего в краевой столице 2840 многоквартирных домов с центральным отоплением, 58% из них уже получили акты о приемке работ. Для сравнения: на этот же период 2019 года к отопительному сезону было подготовлено лишь 40% зданий.
На данный момент рабочие отремонтировали межпанельные швы и заменили инженерное оборудование в 1600 многоэтажках, идет промывка внутридомовых систем. Работы выполняются управляющими организациями по согласованию с владельцами квартир.
Тем не менее не все УК готовятся к отопительному сезону и в итоге не получают паспорта о готовности, что может существенно повлиять на качество теплоснабжения. Материалы на эти УК направят в надзорные органы для принятия мер.
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