1 августа в Барнауле шестилетняя девочка выпала из окна пятого этажа, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, ребенок живет с мамой, братом и старшей сестрой. Пока члены семьи находились в комнате, девочка ушла на кухню и залезла на подоконник, где оперлась на москитную сетку. Та не выдержала веса малышки и сломалась, из-за чего несовершеннолетняя выпала из окна, получив травмы различной степени тяжести.
Сейчас ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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