Мощный взрыв произошел в Бейруте. Пострадали здания в половине города

4 августа в столице Ливана Бейруте произошел взрыв. Сообщается, что взорвался склад на который долгое время свозили конфискованные взрывчатые вещества.
Власти отмечают, что в результате происшествия ущерб нанесен половине зданий в городе. Контейнеры в порту, по словам очевидцев, разбросало "словно игрушечные". По информации некоторых СМИ, ударная волна прошла в радиусе 250 км от эпицентра.
Пока не установлено, что стало причиной взрыва. Выдвигаются версии о ракетном ударе и террористическом акте со стороны Израиля, хотя Израильская сторона эту информацию опровергает.
На момент публикации известно как минимум о 10 погибших. Поиски тел ведутся под развалами. Точное число погибших и пострадавших будет уточнятся.
Власти нескольких стран выразили свою готовность помочь Ливану в ликвидации последствий.
Комментарии