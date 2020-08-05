Во взрыве в Бейруте нашли "российский след"

Мощнейший взрыв в Бейруте, унесший жизни 78 человек, произошел из-за неосторожности при проведении сварочных работ на складе, где хранились конфискованные взрывчатые вещества.
Соответствующую информацию озвучил ливанский канал LBCI со ссылкой на информацию с заседания Высший совет по обороне страны, сообщает "Медиазона".
От искр загорелись петарды, а от них – 2750 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали с судна Rhosus в сентябре 2014 года.
"Судно Rhosus, перевозившее 2750 тонн селитры из грузинского Батуми в Мозамбик, в сентябре 2013 года сделало незапланированную остановку в Бейруте из-за неполадок на борту, — пишет издание. — Инспекция, обследовав Rhosus, запретила экипажу выводить судно из порта".
По информации СМИ, судно принадлежит уроженцу Хабаровска Игорю Гречушкину, который ныне живет на Кипре.
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