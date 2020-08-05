"Снимите наушники!" Предупреждения для детей появятся перед переходами в Барнауле

Перед пешеходными переходами в Барнауле нанесут предупреждающие надписи для детей. Об этом amic.ru сообщили в региональном отделении "Общероссийского народного фронта" (ОНФ).
С помощью трафаретов нанесут надписи "Отвлекись от телефона", "По переходу только пешком!", "Прочтешь SMS на другой стороне", "Возьми ребенка за руку" и другие. Предупреждения появятся на пересечении проспекта Ленина с улицей Пушкина, проспекта Строителей с улицей Димитрова, на Социалистическом и Красноармейском проспектах, на улице Антона Петрова возле ТРЦ "Огни", на улице Попова в районе остановки "Цветочная".
По данным ГИБДД, с начала лета на дорогах Барнаула пострадали 28 детей, 12 из них – велосипедисты, по 8 – пешеходы и пассажиры.
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