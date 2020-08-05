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"Снимите наушники!" Предупреждения для детей появятся перед переходами в Барнауле

, ИА "Амител"
Надписи нанесут на асфальт
Фото: ОНФ

Фото: ОНФ

Перед пешеходными переходами в Барнауле нанесут предупреждающие надписи для детей. Об этом amic.ru сообщили в региональном отделении "Общероссийского народного фронта" (ОНФ).

С помощью трафаретов  нанесут надписи "Отвлекись от телефона", "По переходу только пешком!", "Прочтешь SMS на другой стороне", "Возьми ребенка за руку" и другие. Предупреждения появятся на пересечении проспекта Ленина с улицей Пушкина, проспекта Строителей с улицей Димитрова, на Социалистическом и Красноармейском проспектах, на улице Антона Петрова возле ТРЦ "Огни", на улице Попова в районе остановки "Цветочная".

По данным ГИБДД, с начала лета на дорогах Барнаула пострадали 28 детей, 12 из них – велосипедисты, по 8 – пешеходы и пассажиры.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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