В Рубцовске ввели режим повышенной готовности

Многочисленные звонки на телефон "112" с жалобами на уборку мусора стали главной темой обсуждения на заседании городской комиссии Рубцовска по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Как пишет газета "Местное время", его провел глава города Дмитрий Фельдман.
По итогам обсуждения принято решение с 5 августа ввести на территории города режим повышенной готовности, так как существует риск возникновения эпидемий из-за несвоевременной уборки.
Для ликвидации угрозы решено направить на уборку мусора технику муниципального предприятия "АвтоСпецТехника".
Ответственные за сферу ЖКХ представители мэрии возьмут на себя контроль сроков и качества вывоза твердых бытовых отходов, а также подготовят список техники, которая этим занимается.
Результаты уборки или бездействия ответственных лиц предлагают фиксировать на фото и видео.
Как ранее писал amic.ru, мэр Рубцовска рассказал о том, что участились жалобы на мусор рядом с контейнерными площадками. Дмитрий Фельдман подчеркнул, что для решения "мусорной" проблемы населению и управляющим организациям следует проявить сознательность, складируя отходы только в предназначенных для этого местах.
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