58 человек на место. Как идет приемная кампания в алтайских вузах и сколько стоит год

Приемная кампания в главных университетах Алтайского края длится уже месяц. Но в 2020 году, в отличие от предыдущих лет, в вузах стоит непривычная тишина – абитуриенты подают документы и сдают вступительные творческие экзамены дистанционно. Даже картины пишут перед видеокамерой. О том, какие направления в этом году самые популярные, сколько стоит обучение, и пойдут ли студенты 1 сентября на лекции – в материале amic.ru.

Особо длинная кампания

В 2020 году приемная кампания в вузы Алтайского края продлится дольше обычного: до 18 августа. Связано это с пандемией и тем, что ЕГЭ выпускники тоже сдавали позже. Раньше всех приемную кампанию открыл аграрный университет. Здесь комиссия заработала с 1 июня. В АлтГПУ и АлтГТУ принимать документы от абитуриентов начали с 15 июня, в АлтГУ – с 19 июня, а в АГМУ и АГИК – с 20 июня.

В Алтайском государственном техническом университете в этом году больше бюджетных мест, чем в прошлом. За счет государства в вузе смогут учиться 1899 человек. Да и абитуриентов "политех" в этом году ожидает тоже больше обычного, рассказал amic.ru ответственный секретарь приемной комиссии вуза Павел Черданцев. По данным на 4 августа, документы уже подали 7600 человек. Подавляющее большинство – 5460 человек – на бакалавриат и специалитет.

"Сейчас число документов от прошлого года отличается всего лишь на 100, а заявления мы будем принимать еще почти две недели", – отмечает Черданцев.

А вот в "классический" университет заявлений на поступление пока подано меньше, чем год назад. Хотя количество бюджетных мест здесь тоже увеличилось (в конце июля вузу дополнительно выделено 89 бюджетных мест). В АлтГУ, по данным на 5 августа, захотели учиться 8619 абитуриентов. Из них на бакалавриате – 4573 человека, на специалитете – 547.

"Это, вероятно, связано с тем, что в крае и в России из-за пандемии изменилась процедура получения аттестатов и сдачи ЕГЭ. Теперь потенциально меньше выпускников могут быть в этом году абитуриентами вузов. Можно еще принять во внимание и традиционный процент детей, которые по разным причинам не преодолели минимальные пороги для поступления в вузы. Это и привело к снижению количества абитуриентов. Но прием еще продолжается, и мы надеемся, что конечная цифра выравняется", – рассказал amic.ru ответственный секретарь приемной комиссии АлтГУ Иван Назаров.

По сравнению с прошлым годом в Педуниверситете количество бюджетных мест выросло на 123. Но пока приемная кампания в АлтГПУ идет в темпе 2019 года. В университете, по данным на 5 августа, захотели учиться 4965 человек.

"Формально заявлений на аналогичный период прошлого года было подано больше. Но с учетом специфики этой приемной кампании, в целом подача документов идет в том же темпе, что и в 2019. Основной поток абитуриентов сдвинулся на вторую половину приемной кампании из-за сроков сдачи ЕГЭ. Если смотреть динамику по неделям, то в среднем в неделю в наш вуз подают 600-800 заявлений, так же как и в прошлую приемную кампанию", – пояснили в пресс-службе вуза.

В Медуниверситете количество бюджетных мест выросло до 516 (включая целевое направление). В прошлом году было 480. По данным на 4 августа, в вуз по программам специалитета подали заявления 2060 человек.

А вот в АГАУ количество бюджетных мест осталось на уровне прошлого года, рассказал amic.ru секретарь приемной комиссии Евгений Чугузов. На бакалавриате их количество увеличилось на 14, но произошло это за счет уменьшения бюджета на магистратуре. Также дополнительно вузу выделили 4 бюджетных места на специальность "Ветеринария". Всего в университет подали документы около 3500 абитуриентов.

В Алтайский институт культуры, по информации на 4 августа, подано почти 170 заявлений.

58 человек на место

Интерес к обучению в вузах Алтайского края традиционно высокий. Уже сейчас на некоторые специальности конкурс на одно бюджетное место превышает 50 человек.

Например, в АлтГТУ на направление "Дизайн" уже подано 117 заявлений. И это при том, что там всего два бюджетных места. Получается, что за учебу на бюджете уже борются 58 человек, рассказал Павел Черданцев.

По-прежнему популярны среди абитуриентов направления АлтГУ, связанные с IT-отраслью. Это "Программная инженерия" (на 60 бюджетных мест заявление подали 363 человека), "Информационная безопасность" (433 заявления), "Информатика и вычислительная техника" (335 заявлений). Также большой поток желающих учиться на направлении "Строительство" (409 заявлений) и "Электроэнергетика и электротехника" (453 заявления).

В АлтГУ самый высокий конкурс на направлениях "Юриспруденция", "Лингвистика", "Международные отношения", "Зарубежное регионоведение", "Экономика", "Менеджмент". Если измерять популярность направлений количеством пришедших людей, то здесь картина другая. По словам Ивана Назарова, в вузе есть "факультеты-гиганты", где конкурс не такой высокий, как на гуманитарных направлениях, но абитуриентов туда приходит больше по количеству. Среди них: "География", "Физика", "Математика", "Химия", "Биология".

В АлтГПУ самые востребованные у поступающих направления подготовки: "Иностранный язык", "Логопедия", "Психология образования", "Физическая культура и безопасность жизнедеятельности", "История и право", "Русский язык и литература".

В АГАУ большинство абитуриентов стремятся попасть на направления "Агроинженерия" (заявление подали около 250 человек), "Землеустройство и кадастр" (около 200 человек) и "Ветеринария" (около 200 человек).

В АГМУ традиционно популярны "Лечебное дело" и "Стоматология".

В числе востребованных направлений в АГИКе – "Руководство любительским театром" (200 заявлений), "Народная хореография" (100 заявлений), "Дизайн", "Социокультурная деятельность", "Актерское искусство". На такие музыкальные направления, как "Музыкознание" и "Музыкально-инструментальное искусство" конкурс составляет по 4 человека на место.

Вошли в положение

Большинство университетов учли сложное положение жителей Алтайского края из-за "коронакризиса" и поднимать цены на обучение не стали. Только АГАУ чуть повысил (на 1%). Сейчас обучение на бакалавриате в аграрном вузе по всем направлениям стоит 119 600 рублей за год. Дороже будет учиться только на направлении "Землеустройство и кадастр". Цена за год тут составляет 150 тыс. рублей.

В АлтГТУ, к примеру, обучение на технических специальностях стоит порядка 109 тыс. рублей. Одна из самых "кусачих" цен на обучение на популярном направлении "Дизайн" – 182,5 тыс. рублей.

Живым людям верят больше

В 2020 году из-за пандемии изменились и правила поступления. Например, абитуриентам пришлось подавать заявления на поступление в вуз в электронной форме. Это вызвало свои сложности. Самое распространенное – документы приходится отправлять на доработку, рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии АлтГТУ Павел Черданцев:

"Часто ребята, поступающие в вуз по квоте, прикрепляют не все нужные документы. Кто-то предоставляет только титульный лист справки об инвалидности. А нужно полностью. Та же ситуация с сиротами и теми, кто остался без попечения родителей. Многие забывают прикрепить какие-то важные документы. Раньше они приходили, и мы им подсказывали, какие документы необходимы. А сейчас им нужно самим сообразить, что нужно, а что нет. Проблемы возникают и с иностранными абитуриентами: все-таки наш сервис работает на русском языке и, к примеру, гражданам Нигерии или Египта приходится непросто".

В АлтГУ абитуриентам с оформлением документов помогает профессиональный колл-центр, который работает в онлайн-формате. В педуниверситете тоже создали горячую линию для поступающих. Помогают им и в приемной комиссии, а также группы вуза в соцсетях, есть видеоинструкция на сайте.

А вот в АГАУ вчерашним школьникам все-таки предоставили возможность прийти и подать документы не только в онлайн-формате, но и лично. "У нас возле главного корпуса развернут шатер с соблюдением всех медицинских правил и норм. Мы ведем прием вживую для тех лиц, у кого нет возможности подать документы через интернет. Это в основном отдаленные районы и села. Это, конечно же, пользуется, большей популярностью. Люди хотят приехать, пообщаться, все выспросить. Потому что некоторых не устраивает информация по телефону. Интернету мало кто доверяет, кто-то направляет заявление по несколько раз, опасаясь, что их не приняли в первый раз. Лишний раз уточняют, приняли или нет. Живым людям доверяют больше", – рассказал amic.ru ответственный секретарь приемной комиссии АГАУ Евгений Чугузов.

Распознать художника онлайн

Онлайн у абитуриентов принимают не только документы, но и творческие вступительные экзамены. Да-да. Писать тесты ребятам предлагают по видеосвязи, рисовать картины – тоже.

Так, к примеру, будет проходить экзамен в АлтГТУ на направлении "Дизайн". Перед экзаменом поступающий должен будет пройти идентификацию личности. Проще говоря, показать на камеру свой паспорт и себя. Затем ребята должны будут расположиться так, чтобы модератор экзамена наблюдал и абитуриента, и то, как он выполняет задание, не помогает ли ему кто-то, или не выполняет эту работу вместо него.

И даже актерское мастерство ребятам нужно будет показывать через камеру, рассказали в АГИК. Но, правда, только на первом этапе. Пройдете на второй – творческий экзамен будет уже в очной форме.

"Режиссер не получится, если не увидеть его способности мыслить. А через присланные работы, без живого общения это никак не оценить. Поэтому мы и решили пойти на очный экзамен", – рассказала amic.ru ректор вуза Галина Буевич.

Все необходимые меры предосторожности обещают соблюдать: в корпусе вуза смогут находиться не более пяти абитуриентов, заходить в аудиторию они будут по одному. Каждые два часа в помещениях будет проводиться санитарная обработка.

За парту – в масках

В алтайских вузах надеются, что новый учебный год начнется в традиционном формате. Но, скорее всего, студентам придется весь учебный день сидеть в масках и находиться в одной аудитории. А это не всегда удобно.

"Мы конечно, будем стараться делать так, чтобы студенты находились в одной аудитории. Но ведь есть и лабораторные занятия, где студентам понадобится специальное оборудование. Поэтому совсем в одном кабинете проводить занятия не получится. В аудиториях будем стараться рассаживать студентов разреженно, чтобы соблюдать дистанцию. Хотя большие потоки будет трудно рассадить. К примеру, у нас на первом курсе на направлении "Строительство" будут учиться 130 человек. А в вузе есть всего две аудитории на 144 посадочных места. Руководство будет думать, как решить этот вопрос", – говорит Павел Черданцев.