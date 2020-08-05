В Алтайском крае подросток спас утопающего

Выпускник школы из Топчихинского района Алексей Маматов спас утопающего друга на озере в селе Парфеново, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.
Героический поступок юноша совершил 4 июля. Тогда они вместе с другом Дмитрием увидели в водоеме уплывший плот и решили вернуть его на причал, однако по пути его товарищ сильно устал и поплыл обратно на сушу. Самостоятельно это сделать парню не удалось: до берега было еще далеко, когда он начал тонуть.
Алексей бросился на помощь приятелю и когда тот уже пошел ко дну нырял за ним на большую глубину. Только с третьей попытки ему удалось отыскать друга и вытащить его из воды. На суше пострадавшему оказали первую помощь, а затем госпитализировали.
Алексея Маматова наградили медалью МЧС России "За спасение погибающих на водах".
Комментарии
парень молодец-настоящий друг