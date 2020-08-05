Барнаул признали лучшим в России по управлению муниципальным долгом

Барнаул наградили за победу во Всероссийском конкурсе "Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами", сообщает пресс-служба мэрии.
Столица Алтайского края выиграла в номинации "За лучшее управление муниципальным долгом". Помимо Барнаула, в конкурсе было 200 участников. Их оценивали по 74 индикаторам в шести номинациях.
Мероприятие проводит редакция журнала "Бюджет" при поддержке Минфина России. Основная его цель – рост качества управления общественными финансами через передовой опыт лучших в этой сфере.
Комментарии
Мероприятие проводит редакция журнала "Бюджет" при поддержке Минфина России.
----------
Хорошечно пильнули.
А что там с титулом "Трижды краснознамённый город воинской славы Барнаул" ? Или просто спустили денежки, да и всё?
"Барнаул наградили за победу во Всероссийском конкурсе "Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами"
Чем наградили-то? Похлопыванием по вялому плечу?