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Возбуждено уголовное дело по факту падения горки на девочку в Бийске

, ИА "Амител"
Восьмилетнему ребенку причинен тяжкий вред здоровью
Фото: ngnovoros.ru

Фото: ngnovoros.ru

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту травмирования восьмилетней девочки в Бийске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент произошел возле дома по улице Ленинградской, 80. Ребенок хотел скатиться с горки, однако когда забрался на нее, та пошатнулась. Девочка не удержалась и упала с высоты, а сверху на нее упала и сама металлическая конструкция.

Школьница получила повреждение ушной раковины и перелом основания черепа в височной части. Медики не исключают возможных последствий – после такой травмы ее могут беспокоить потери сознания.

Следователи выяснили, что металлическая горка не была закреплена на детской площадке. Они усмотрели в действиях лиц, ответственных за безопасное содержание придомовой территории, признаки оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекших тяжкий вред здоровью.

Санкции статьи предусматривают до шести лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.

Как ранее писал amic.ru, жильцы дома рассказали, что не первый год обращаются с просьбами провести ремонт детской площадки. Мама пострадавшей обратилась в правоохранительные органы.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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