Тело в сетке рабице нашли в алтайской реке

Труп, замотанный в сетку рабицу, обнаружили в реке Чарыш рядом с селом Белоглазово в Шипуновском районе, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
Личность погибшего установлена. Это 37-летний житель села Шипуново, который без вести пропал 26 июля.
В этот день мужчина уехал из дома на автомобиле Toyota Hilux. Машину обнаружили позднее на трассе неподалеку от села. В ней никого не было.
Ранее amic.ru писал, что пропавшего жителя Барнаула, который 4 августа ушел из горбольницы № 1 и исчез, нашли живым.
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