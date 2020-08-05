Трое кандидатов в депутаты АКЗС покинули предвыборную гонку

1 августа в Алтайском крае завершился прием документов на регистрацию кандидатов, претендующих на депутатское кресло в АКЗС. Как пишет "Политсиб.ру", из 19 участников трое сошли с предвыборной дистанции.
Пакет необходимых документов не предоставили самовыдвиженцы Марина Василенко и Андрей Крылов, а также представитель "Справедливой России" Павел Иванченко. В партии сообщили, что это произошло по "причинам личного характера".
При этом домохозяйка и ведущая праздников Марина Василенко призналась, что ей не удалось собрать нужное количество подписей: из 1805 она получила около 400. А вот взять комментарий у Андрея Крылова журналистам издания не удалось.
Таким образом, все трое перестают быть кандидатами в депутаты краевого заксобрания. Однако официального решения в Избиркоме еще не приняли.
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