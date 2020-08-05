Алтайский комбинат школьного питания оказался на грани банкротства

Бийский комбинат школьного питания "Маяк", который обеспечивает питанием 22 учреждения Алтайского края, оказался на грани банкротства, пишет "Бийский рабочий".
По словам директора муниципального предприятия, проблемы начались из-за того, что пандемия коронавируса перевела учебный процесс на "дистант", и услуги по организации питания попросту не понадобились.
"У нас были уже закуплены продукты на четвертую четверть. В итоге сгнило 6,5 тонн картошки. Были и другие продукты. Всего потерь – примерно на 200 тысяч рублей, — пояснила Елена Рындина. — Зарабатывать стало не на чем, школы перешли на дистанционный режим работы, столовые были закрыты. Так что с апреля мы не видим зарплаты. Пошел пятый месяц".
В результате простоя деньги сотрудникам оказалось платить просто не с чего. В виду того, что предприятие муниципальное, ему даже компенсация не полагалась за понесенные потери. И задолженность перед сотрудниками только растет.
"На сегодня – 6 миллионов рублей. Сейчас еще за июль будет начислено около 1,7 миллиона. К концу августа задолженность будет уже около 10 миллионов", — констатировала Рындина.
Помощи стали просить у мэрии, которая полноправно владеет "Маяком", но у городских властей денег на это тоже не оказалось.
Попытались получить кредиты на выплату зарплаты, но банки отказывали в этом один за другим. 14 августа в администрации Бийска должны собрать комиссию и принять решение, что делать дальше с "Маяком". С учетом последних заявлений о том, что денег нет, в предприятии большого оптимизма по поводу грядущего обсуждения не испытывают.
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