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Виктор Томенко поднялся в рейтинге влиятельности глав регионов

, ИА "Амител"
По итогам июля он остался в группе губернаторов со средним влиянием
Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

Фото: instagram.com/gubernator_tomenko

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко несколько улучшил свои позиции в общероссийском рейтинге влияния глав регионов по итогам июля 2020 года. Рейтинг составляет Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

"Ключевыми факторами, влиявшими на позиции фигурантов рейтинга в июле 2020 года, стало начало региональных предвыборных кампаний, реализация крупных инвестпроектов, демонстрация губернаторами лоббистских возможностей, резонансные антикоррупционные процессы и изменения в эпидемиологической обстановке на местном уровне", — уточнил генеральный директор АПЭК, кандидат исторических наук Дмитрий Орлов.

Виктор Томенко сохранил свои позиции в группе "среднее влияние". Он занимает 67-ю строчку рейтинга. Месяцем ранее у него было 73-е место.

Также в этой группе губернатор Омской области Александр Бурков (57-е место, +5 позиций), губернатор Томской области Сергей Жвачкин (79-е место, -3 позиции), председатель правительства Тывы Шолбан Кара-оол (80-е место, +3 позиции), глава Республики Алтай Олег Хорохордин (81-е место, -1 позиция) и председатель правительства Хакасии Валентин Коновалов (84-е место, +1 позиция).

В группу "сильное влияние" вошли глава Красноярского края Александр Усс (32-е место, +4 позиции), губернатор Новосибирской области Андрей Травников (36-е место, -1 позиция), губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев (39-е место, +3 позиции) и и.о. иркутского губернатора Игорь Кобзев (44-е место, -5 позиций).

В топ-5 влиятельности вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Санкт-Петербурга Алексей Беглов и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

6.08.2020 07:35
Пионер

И на что он влияет?

6.08.2020 07:47
- гость -

6.08.2020 07:35
Пионер
И на что он влияет?

Изменения в эпидемиологической обстановке на местном уровне))))))))))))))))))))))

6.08.2020 07:47
- гость -

6.08.2020 07:47
- гость -

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