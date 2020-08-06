Фэнтези-сериал снимут под Новоалтайском

В Белоярской крепости под Новоалтайском пройдут съемки пилотной серии комедийного сериала "Таверна NPC", сообщает "Алтайтурцентр".
Сюжет расскажет о пенсионерах, волею судьбы получивших аватары в компьютерной игре. Вместе они попытаются спасти мир от корпорации, которая с помощью своих видеоигр порабощает человечество.
Идею высоко оценил экспертный совет на III Шукшинском питчинге кинопроектов в 2019 году. Режиссером проекта стал победитель творческой лаборатории "Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского" Михаил Мясников, а курированием займется Молодежный центр кинематографистов Алтая.
Кастинг исполнителей должен пройти осенью, а к съемкам приступят в конце октября.
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