Четверг, 6 Август, 14:20

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,28
€ 86,63
29°

866627 +0
Обь
214см -9


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

Фэнтези-сериал снимут под Новоалтайском

, ИА "Амител"
Декорациями станет Белоярская крепость
Фото: паблик сериала 'Таверна NPC'

Фото: паблик сериала "Таверна NPC"

В Белоярской крепости под Новоалтайском пройдут съемки пилотной серии комедийного сериала "Таверна NPC", сообщает "Алтайтурцентр".

Сюжет расскажет о пенсионерах, волею судьбы получивших аватары в компьютерной игре. Вместе они попытаются спасти мир от корпорации, которая с помощью своих видеоигр порабощает человечество.

Идею высоко оценил экспертный совет на III Шукшинском питчинге кинопроектов в 2019 году. Режиссером проекта стал победитель творческой лаборатории "Видеопоэзия на стихи Роберта Рождественского" Михаил Мясников, а курированием займется Молодежный центр кинематографистов Алтая.

Кастинг исполнителей должен пройти осенью, а к съемкам приступят в конце октября.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
14:17
Выпускник алтайского колледжа представит край на чемпионате "Молодые профессионалы" 0
14:02
Краевой суд "ужесточил" меру пресечения женщине, сбившей насмерть ребенка в Белоярске 4
13:40
Фэнтези-сериал снимут под Новоалтайском 0
13:33
92 новых случая коронавируса выявили в Алтайском крае за минувшие сутки 7
13:20
В Алтайском крае готовятся открыть авиарейсы до Бурлы и Змеиногорска 5
13:08
Прокуратура помогла инвалиду добиться от алтайского Минздрава бесплатного транспорта 1
12:54
В Алтайском крае установили двухметровый каменный портрет Германа Титова 8
12:39
Мамкин гонщик. В Барнауле подросток угнал машину матери и перевернулся на ней 6
12:28
Бийская красавица-медсестра рассказала, как не падать духом во время пандемии 10
12:15
Энергетики опровергли информацию об "одноногой" опоре ЛЭП в Алтайском крае 11
12:03
Стало известно, когда в Алтайском крае возобновят плановую медпомощь 12
11:41
Барнаульцы все чаще хотят стать чиновниками 26
11:29
Алтайский край вошел в список регионов с наиболее подорожавшими туруслугами 6
11:17
Избавимся от черного дыма. В СГК рассказали о ремонте и экологичной модернизации 5
11:04
"Затягивает петлю на шее". Адвокат раскритиковал защитника Михаила Ефремова 17
10:46
Жительница Алтайского края угнала автомобиль соседа, чтобы съездить в магазин 3
10:29
Дмитрий Гордон сообщил, что Минск собирается отдать задержанных россиян Украине 47
10:15
Глава семейства погиб после столкновения иномарки с лосем в Алтайском крае 28
10:03
Поддержи своих. Ансамбль из АлтГТУ вышел в финал Всероссийского конкурса 2
09:47
Медведев признал, что с митингующими в поддержку Фургала стоит считаться 42
09:35
"Бейсболисты" из Алтайского края до смерти избили мужчину в воспитательных целях 4
09:21
Специалисты назвали негативные последствия удаленной работы 1
09:08
Барнаульское digital-агентство участвует в престижном всероссийском конкурсе 6
08:55
Доставка повседневных товаров может подорожать вдвое 14
08:42
В Республике Алтай выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом 1
08:30
Откуда берется задолженность за свет. Задай вопрос специалистам БГЭС
Задавать вопросы вы можете уже сейчас
08:19
"Полусвободные люди". Репортаж из женской колонии, где сажают огурцы и ездят в отпуск 14
08:02
Дело против бывшего следователя-насильника приостановили на Алтае 15
07:47
Прозрачный топик Алены Водонаевой не скрыл почти ничего 16
07:32
У барнаульского боксера Дмитрия Сухотского подозревают коронавирус 2
07:20
Эксперт рассказал о неожиданной пользе горьких огурцов 2
07:03
Виктор Томенко поднялся в рейтинге влиятельности глав регионов 15
06:48
Знакомые заметили "непоправимые перемены" во внешности Заворотнюк 0
06:33
Как 75 лет назад атомная бомба уничтожила Хиросиму 42
06:17
Алтайская пенсионерка задушила немощную родственницу 1
06:01
Жарко и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 6 августа 0
23:54
Такой день. Снятие кандидатов в депутаты АКЗС и лучший в России Барнаул 1
23:33
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих россиян 0
23:10
Неопасное насилие. Житель Алтайского края поднял руку на участкового 3
22:57
Роскосмос показал снимки Бейрута с орбиты до и после взрыва 2
22:35
27-летний мужчина без вести пропал в Алтайском крае вместе с автомобилем 1
22:18
Алтайский комбинат школьного питания оказался на грани банкротства 10
21:51
Трое кандидатов в депутаты АКЗС покинули предвыборную гонку 0
21:37
В алтайском минздраве рассказали, как попадают тараканы в ковидный госпиталь 6
21:18
Журналисты показали масштаб разрушений в Бейруте. Видео 0
21:01
Какие ковидные ограничения снимут в Алтайском крае. В Сети появился возможный список 7
20:37
Большинство россиян высказались против обязательного ЕГЭ по иностранному языку 14
20:19
Тело в сетке-рабице нашли в алтайской реке 0
19:46
В Бийске возбудили уголовное дело из-за падения горки на девочку 1
19:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 129 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.