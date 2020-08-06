Аномальная жара и ветер в Алтайском крае сохранятся до конца недели

Метеорологи сообщают о том, что до 12 августа в Алтайском крае сохранится аномально жаркая и ветреная погода. В МЧС предупредили, что это усугубит ситуацию с природными пожарами.
С 7 по 9 августа в регионе осадков не ожидается. Небольшие дожди возможны только в пятницу и в ночь на субботу. Температура воздуха ночью составит от +12 до +18 градусов, а днем столбики термометров покажут от +28 до +33. Ветер переменных направлений, ночью – 3-8 метров в секунду, днем – 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 14-17 метров в секунду.
В Барнауле без осадков, небольшой дождь возможен только в пятницу. Ночью +14...+16°С, днем – от +26 до +31°С. Ветер может достигать скорости 11 метров в секунду, пишет официальный сайт региона.
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