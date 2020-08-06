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Руководители спортивных федераций края обсудили, как развивать "философию ненасилия"

, ИА "Амител"
Поводом для встречи стала драка на Старом базаре, завершившаяся смертью одного из участников

Председатели 10 региональных федераций единоборств собрались в Барнауле, чтобы обсудить вопросы воспитания начинающих спортсменов. Руководители объединений решили, что нужно больше внимания уделять формированию этических принципов у подопечных.

Собрание прошло по инициативе председателя общественного совета проекта "Единой России" "Детский спорт" в Алтайском крае, депутата Барнаульской гордумы, президента краевой федерации дзюдо Ивана Нифонтова. Также в обсуждении участвовали министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, президент краевой федерации кикбоксинга Вячеслав Перерядов, председатель правления краевой федерации бокса Армен Тоноян, а также представители федераций сётокан каратэ-до России, косики и ашихара каратэ, федераций рукопашного боя, панкратиона и грэпплинга, директор спортшколы "Рубин" Александр Ельников, руководитель регионального исполкома "Единой России" Денис Голобородько, исполнительный директор Олимпийского совета Алтайского края Алексей Дворников.

Необходимость такой встречи обусловлена последними событиями, произошедшими в центре Барнаула, когда одной из сторон конфликта стали люди, занимавшиеся ранее профессиональным спортом. "Поэтому мы посчитали важным обсудить именно этические проблемы воспитания спортсменов, чтобы понять, можем ли мы минимизировать количество подобных ситуаций. Ведь случай в Барнауле не единственный, подобное происходило в других регионах России", – цитирует Нифонтова сайт реготделения ЕР.

По мнению Вячеслава Перерядова, важно, чтобы все извлекли урок на будущее: и действующие, и бывшие спортсмены задумались бы, как вести себя в различных ситуациях.

Руководители федераций рассказали и о функционировании дисциплинарных комиссий в каждом виде спорта, которые рассматривают конфликтные ситуации. И сейчас роль таких структур будет становиться все более важной.

Как заявил Алексей Перфильев, спортсмен всегда должен показывать правильный пример как на ринге, татами, корте или бассейне, так и вне стен спортзала. С этим согласились и руководители федераций, которые пообещали пересмотреть программы подготовки будущих чемпионов в сторону большего внимания к ценностям ненасилия.

Участники решили, что федерации доведут до тренеров и спортсменов рекомендации по поведению в различных конфликтных ситуациях. Дисциплинарные комитеты же должны будут более жестко контролировать и разбирать случившиеся инциденты.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

6.08.2020 15:40
- гость -

Это не тот Иван Нифонтов который грозился поколотить противников строительства ФОКа в парке?

6.08.2020 16:07
Сермяжная правда

Регулярные посадки особо буйных плюс выделить ТВ канал для онлайн-репортажей из мест не столь отдаленных. Все остальное демагогия.

6.08.2020 16:42
жук

едрисня ничего не умеет делать. Вопрос закрыть, как нерешаемый.

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