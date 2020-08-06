В СК рассказали, сколько за год заработал главный следователь Алтайского края

Следственный комитет по Алтайскому краю опубликовал сведения о доходах руководства за 2019 год. Документ опубликован на сайте ведомства.
Согласно данным, руководитель регионального управления Андрей Хвостов задекларировал 3,6 млн рублей доходов. У него с супругой в собственности есть квартира площадью 76 квадратных метров, автомобиль Opel Antara, гараж и квартира площадью 86,1 квадратного метра. Кроме того, его жене принадлежит квартира площадью 42 квадратных метра.
Больше всех в декларации указал первый замначальника управления Александр Безукладников. За 2019 год, согласно официальным данным, он заработал 5,3 млн рублей.
Комментарии
Жирик будет выдвигать Фургала на выборы 2024. Скоро его выпустят и страна сбросит паразитов с шеи. Где новости про это?
В стенгазете твоего дурдома
точно говорю - так и будет.
Пример Навального заразителен.
Вывод: прокурор не соблюдает масочный режим.
Навальный Фургалу в подметки не годится.
Фургал поделится с Жириком половиной умыкнутого миллиарда.
Если отмажет от убийств. Но после Ходора - не выпустят.
Таким... не место на воле.
Фургалу нать в Укру итить, там такие нужны
Фургалу самое место там. А вашим Пу и Медведам место на нарах. Вместе с олигархами дружбанами.
Фургал молодец, сумел завоевать уважение жителей Хабаровского края.
Ну и какого хрена он столько зарабатывает? Его польза обоснована?