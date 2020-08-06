Барнаульские парки, которые из-за коронавируса все еще не пускают посетителей на аттракционы, подготовили очередное обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко. Владельцы просят разрешение на работу и обещают выполнять все требования Роспотребнадзора. Тем временем часть предпринимателей уже подумывают, как оптимизировать бизнес и готовятся распродавать аттракционы.

Продажа аттракционов – нормальная практика

6 августа в парке "Солнечный ветер" прошла встреча представителей индустрии развлечений со СМИ. Директор "Солнечного ветра" Роман Романов, вновь, как и тремя неделями ранее, провел импровизированный пресс-тур, наглядно продемонстрировав, что парк выполняет все санитарные нормы. Это касается обработки поверхностей аттракционов, бесконтактного способа оплаты. Кроме того, предусмотрена рассадка посетителей на безопасном друг от друга расстоянии – как минимум в 1,5 м. Пока же в парках можно по-прежнему только гулять, а также работает летняя веранда кафе.

Сегодня кроме Романова с прессой также общались директор парка "Арлекино" Михаил Щемелинин, представители парка активного отдыха "Экстрим", а также развлекательно-игрового комплекса "Барнаульская крепость".

Предприниматели посетовали, что сезонный бизнес в настоящее время наиболее уязвим и терпит колоссальные убытки. Проработать хотя бы один день после "зимней спячки" им позволено не было и есть шансы, что до новых холодов этого не произойдет. Смогут ли в таком случае предприниматели протянуть до следующей весны – большой вопрос.

Накануне в СМИ уже появились сообщения о тотальной распродаже аттракционов в барнаульских парках. Однако это связано не только с экономической ситуацией, порожденной ковидом. Как пояснил Роман Романов, продажа устаревших аттракционов, их замена на более новые либо отказ от мало востребованных развлечений – нормальная практика, которая сложилась за прошлые годы. Причем покупатели часто находятся далеко за пределами Сибири.

Простоя быть не должно

Вместе с тем директор "Солнечного ветра" признал, что в условиях полной неопределенности готов оставить парки "Экстрим" и "Барнаульскую крепость". Уточним, что речь идет об уходе управляющей компании, которую возглавляет Романов. Сами парки пока не прекращают свое существование.

Член комитета Алтайской торгово-промышленной палаты по законодательству и праву Виталий Шляков, также присутствовавший на встрече, заверил, что ТТП поддерживает открытие парков, поскольку понимает все сложности сезонного бизнеса. Как считает Шляков, "владельцы заведений постараются соблюдать требования Роспотребнадзора даже не 100, а на 110%, лишь бы им было позволено хоть в какой-то форме приступить к работе".

Кстати, некоторые барнаульцы утверждают, что видели, как в "Солнечном ветре" работает часть каруселей. Руководство парка заявило, что речь идет об обязательных запусках, которые необходимы для безопасного использования оборудования: чтобы оно не застаивалось в летний сезон, когда произвести консервацию по объективным причинам невозможно.

На этой неделе прошла традиционная проверка аттракционов в "Солнечном ветре", которую провели специалисты испытательной лаборатории. Эксперты дают независимую оценку каруселей: проверяют их визуальное состояние и детально осматривают каждый механизм, слушают и простукивают элементы.

Тем временем уже сегодня оперштаб Алтайского края, как ожидается, даст добро на открытие целого ряда заведений в рамках снятия ковидных ограничений. Так, уже в конце этой недели могут заработать фитнес-центры, кинотеатры, крупные магазины, парки развлечений под открытым небом.

В таком случае можно ждать массового наплыва любителей каруселей уже в ближайший уикенд. Но владельцы пока боятся загадывать и просто верят в благосклонность властей.