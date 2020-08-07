Российский исполнитель Николай Басков, несмотря на склонность к полноте, смог похудеть на 15 килограммов и показал свой новый образ в Instagram.
"Слишком красивый", "Как манекен", "Какая прическа, а взгляд", "Красавец зеленоглазый", "Копия принца из Шрека. Копия", "Принц Чаминг", "Николай Дикаприо", "Похож на Кена! Барби не хватает", "Кен, где твоя Барби?", "Похудел, молодец, наконец-то", "Николай, какой же брутальный мужчина, и взгляд у вас такой притягательный", "Нереальный красавчик", "Мужчина-космос! Строго ограниченный тираж", – пишут пользователи в комментариях под снимком.
Сам Басков фото подписал как "Яркий и загадочный".
Комментарии
фильке понравилось?
Натуральный блондин, он в стране такой один