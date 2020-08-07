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15 лет назад, 7 августа 2005 года, не стало губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. Его период правления запомнился в первую очередь рекордным числом кадровых перестановок. Только за один месяц он сменил 17 заместителей. Да и в дальнейшем кадровая чехарда не прекращалась. Поскольку отношения с местным политическим сообществом у Евдокимова не сложились, свою команду он формировал преимущественно из "варягов". Впрочем, присутствовали в ней и те, кто имел прямое отношение к Алтаю. Практически каждый из них личность примечательная с богатой на закрученные сюжеты судьбой. Amic.ru вспоминает наиболее значимые фигуры из команды "народного губернатора" Алтайского края. Кстати, после гибели Михаила Евдокимова почти никто из них на Алтае не задержался.
Комментарии
Почему народный губернатор в ковычках? Он, и был действительно народным губернатором, которого выбрал народ.
Проходимцы.
7.08.2020 07:50
Лапоть
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Надо больше чернухи, типа "видите какой он плохой, а мы такие все золотцы". Через пяток лет так в Хабаровске будут чернуху про Фургала задвигать.
Лучше бы написали, как сложилась судьба несчастного водителя тойоты, которого назначили виновником аварии