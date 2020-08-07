Дни траура. Как 15 лет назад в Барнауле простились с Михаилом Евдокимовым

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15 лет назад, 7 августа 2005 года, трагически погиб народный артист России и губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов. Вместе со своей женой в сопровождении водителя и охранника он направлялся в село Полковниково Косихинского района, где проходили мероприятия по случаю 70-летия космонавта Германа Титова.
Губернаторский "Мерседес" летел по трассе со скоростью около 200 км/ч. Около поворота на село Плешково (примерно в 20 км от Бийска) он столкнулся с автомобилем Олега Щербинского и вылетел в кювет, врезался в землю, затем в дерево. Супруга Евдокимова, Галина Николаевна, получила тяжелые травмы. Михаил Сергеевич, а также его охранник и водитель погибли на месте.
Через два дня Алтайский край прощался с "народным губернатором". Церемония проходила в барнаульском Дворце спорта. Собрались сотни тысяч людей. Приехал на похороны и президент РФ Владимир Путин. Похоронили Михаила Евдокимова в его родном селе — Верхне-Обском. А 9 и 10 августа были объявлены днями траура в Алтайском крае в связи с трагедией. Вспоминаем, как прощался Алтай с губернатором и любимым артистом.
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