Мэрия Барнаула показала макеты баннеров на День города. Фото

Фото: barnaul.org
Макеты баннеров, которыми украсят краевую столицу ко Дню города, опубликовала пресс-служба барнаульской администрации. Так как Барнаул празднует 290-летие, объединяет изображения тема юбилея.
"Учитывая, что 2020 год – юбилейный со дня образования Барнаула, концепцией предусмотрена тема юбилеев и в различных отраслях жизни города: архитектурной, промышленной, транспортной, культурной, учебной, социальной и т.д., в том числе исторические особенности значимых организаций", – аргументировали в мэрии.
Макеты для праздничного оформления может использовать любой желающий, подчеркнули в пресс-службе городских властей.
Барнаул планируется украсить баннерами, флажками, светодиодами и другими элементами до 3 сентября.
Комментарии
Люблю критиковать: набросано, на кидано, мелко нечитаемо, непонятно, как будто кого то стошнило информацией и растерли.
Я сделаю лучше - это для тех кто напишет - а сделай лучше.
Пусть звонят я сделаю.
А мне понравилось.
Работал в сми и рекламе с 1994 по 2013 года.
Выпустил сотни газет и журналов
Нет у аула ни прошлого ни будущего
Даже к званию "Город трудовой славы" чинушки не смогли документы подготовить
Выпустил сотни газет и журналов
вот теперь понятно что ЭТО напомнило, это же куча сваленных в одно отбракованных коллажей для верстки
А я бы прижизненный памятник Франку поставил бы. Давайте скинемся.
как будто печенье Юбилейное))))
7.08.2020 10:19
- гость -
А я бы прижизненный памятник Франку поставил бы. Давайте скинемся.
с маской на глазах?
70 лет назад началось благоустройство дорог города... И кондеры тогда висели, да? Мастера фотожабы!
Я чувствую себя чужим на ихнем празднике жизни.
Я может чего то не понимаю, но кто и как утверждает детей и людей на банерах?
Почему допустим данные люди там изображены и другие нет?
Лучше бы деньги на что то полезное для города потратили, чем в небо запуливать
Так?! а почему только врачи в масках??? и то не все!!!
и почему социальную дистанцию не соблюли?
непорядок! переделать!!!