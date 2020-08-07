Пятница, 7 Август, 11:15

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Мы все понимаем, но все равно спросим: вы попадаете под новый НДФЛ, который предложил Путин?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,04
€ 86,62
24°

871894 +0
Обь
197см -17


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Драка на Старом базаре в БарнаулеГибель семьи на турбазе АлтаяКоронавирус на Алтае
Новости

Мэрия Барнаула показала макеты баннеров на День города. Фото

, ИА "Амител"
Они посвящены теме юбилея

Фото: barnaul.org

Макеты баннеров, которыми украсят краевую столицу ко Дню города, опубликовала пресс-служба барнаульской администрации. Так как Барнаул празднует 290-летие, объединяет изображения тема юбилея.

"Учитывая, что 2020 год – юбилейный со дня образования Барнаула, концепцией предусмотрена тема юбилеев и в различных отраслях жизни города: архитектурной, промышленной, транспортной, культурной, учебной, социальной и т.д., в том числе исторические особенности значимых организаций", – аргументировали в мэрии.

Макеты для праздничного оформления может использовать любой желающий, подчеркнули в пресс-службе городских властей.

Барнаул планируется украсить баннерами, флажками, светодиодами и другими элементами до 3 сентября.

Материалы по теме

 

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

7.08.2020 10:02
- гость -

Люблю критиковать: набросано, на кидано, мелко нечитаемо, непонятно, как будто кого то стошнило информацией и растерли.
Я сделаю лучше - это для тех кто напишет - а сделай лучше.
Пусть звонят я сделаю.

7.08.2020 10:13
- гость -

А мне понравилось.
Работал в сми и рекламе с 1994 по 2013 года.
Выпустил сотни газет и журналов

7.08.2020 10:14
- гость -

Нет у аула ни прошлого ни будущего
Даже к званию "Город трудовой славы" чинушки не смогли документы подготовить

7.08.2020 10:19
- гость -

Выпустил сотни газет и журналов
вот теперь понятно что ЭТО напомнило, это же куча сваленных в одно отбракованных коллажей для верстки

7.08.2020 10:19
- гость -

А я бы прижизненный памятник Франку поставил бы. Давайте скинемся.

7.08.2020 10:23
Барнаулец

как будто печенье Юбилейное))))

7.08.2020 10:29
- гость -


7.08.2020 10:19
- гость -

А я бы прижизненный памятник Франку поставил бы. Давайте скинемся.

с маской на глазах?

7.08.2020 10:32
Гость

70 лет назад началось благоустройство дорог города... И кондеры тогда висели, да? Мастера фотожабы!

7.08.2020 10:40
БарнАулец

Я чувствую себя чужим на ихнем празднике жизни.

7.08.2020 10:50
Не гость

Я может чего то не понимаю, но кто и как утверждает детей и людей на банерах?

Почему допустим данные люди там изображены и другие нет?

7.08.2020 10:57
- гость -

Лучше бы деньги на что то полезное для города потратили, чем в небо запуливать

7.08.2020 11:10
- гость -

Так?! а почему только врачи в масках??? и то не все!!!
и почему социальную дистанцию не соблюли?
непорядок! переделать!!!

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
Loading...
11:05
Страшнее коронавируса. Билл Гейтс предрек миру новую катастрофу 0
10:54
"Все мы Щербинские". Как простого железнодорожника обвиняли в гибели Евдокимова 2
10:40
Улицы барнаульских поселков очищают от незаконных объявлений и надписей 3
10:27
21 новый случай COVID-19 выявили в Республике Алтай за сутки 0
10:15
Мошенники оформили на жительницу Барнаула кредит в 300 тысяч рублей 7
10:02
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за июль 2020 года 0
09:51
Мэрия Барнаула показала макеты баннеров на День города. Фото 12
09:40
В Минобороны РФ озвучили условие для нанесения ядерного удара 6
09:29
58 человек на место. Как идет приемная кампания в алтайских вузах и сколько стоит год 4
09:16
"С чего они вообще лидеры?". Рогозин бросил вызов Маску 14
09:03
От пекарни до парикмахерской. Как девушка из Заринска открыла бизнес в разных городах 1
08:50
Лукашенко гарантировал, что Путин не будет президентом до 2036 года 5
08:37
Туристы призывают спасти "накачанного веществами" марала на Алтае 7
08:16
В России изменятся требования к автомобильной аптечке 12
08:03
Пышная и ароматная. Готовим домашнюю выпечку на сухом молоке 0
07:49
Николай Басков похудел на 15 килограммов и покорил поклонников новым образом 5
07:35
"У вас коронавирусный нигилизм". Как владельцы фитнес-залов к министру спорта ходили 30
07:18
Шутки в сторону. Какой след оставил на Алтае "народный губернатор" Михаил Евдокимов 26
07:04
О колодцах и не только. Когда закончится ремонт дороги на Власихинской в Барнауле 1
06:50
Стены барнаульского стадиона украсили портретами именитых футболистов 2
06:42
Как сложилась судьба команды Михаила Евдокимова после смерти "народного губернатора" 16
06:31
Черногория открывает границы для россиян с 7 августа 0
06:15
Дни траура. Как 15 лет назад в Барнауле простились с Михаилом Евдокимовым 4
06:01
Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 7 августа 0
23:54
Такой день. Высокооплачиваемые чиновники Барнаула и съемки сериала под Новоалтайском 0
23:12
В России предложили возродить механизм распределения после окончания вузов 3
22:54
Нетрезвая сибирячка спрыгнула в Обь с парома, переплыла реку и обругала полицейских 6
22:37
Instagram запускает сервис, который станет конкурентом TikTok 0
22:09
В московской аптеке продавали настойку на ящерицах как лекарство от коронавируса 3
21:51
"Аэрофлот" отменил часть авиарейсов в августе 0
21:29
В Барнауле пенсионера осудили за убийство квартирантки 0
21:06
В России появилась первая парковка для женщин 4
20:57
"В красной зоне". Плановую медпомощь в Барнауле пока не возобновят 3
20:27
В Алтайском крае пьяная женщина ударила ножом сотрудника полиции 1
20:05
Ученые нашли слабое место коронавируса 4
19:41
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 130 0
19:23
В Барнауле для автомобилей частично откроют улицу Попова 5
19:04
В Барнауле застройщика-банкрота подозревают в фиктивной продаже квартир родственникам 0
18:56
Суд признал виновными фигурантов дела "Нового величия" 0
18:32
Алтайский Минздрав откроет более 40 ЦРБ для плановой медпомощи 0
18:12
Карантин из-за вспышки бешенства объявили в алтайском селе 0
17:54
Парки "Барнаульская крепость" и "Экстрим" ликвидируют в Барнауле 2
17:45
Дикорастущую коноплю уничтожили в Барнауле 5
17:32
В Алтайском крае продают двухэтажную плавучую гостиницу 2
17:20
Аномальная жара и ветер в Алтайском крае сохранятся до конца недели 0
17:07
Барнаульский таксист помог девушке вернуть украденную сумку 1
16:55
В СК рассказали, сколько за год заработал главный следователь Алтайского края 9
16:43
В Алтайском крае пропала женщина с шестью детьми 5
16:30
Барнаульские чиновники заняли третье место в России по уровню зарплат 28
16:22
Следователи предъявили обвинение женщине, сбившей насмерть ребенка в Белоярске 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.