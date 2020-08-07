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Страшнее коронавируса. Билл Гейтс предрек миру новую катастрофу

, ИА "Амител"
Основатель Microsoft считает, что для избежания глобального экологического кризиса необходимо действовать уже сейчас
Фото: cnbc.com

Фото: cnbc.com

В ближайшие десятилетия планета столкнется с мощным экологическим кризисом, последствия от которого окажутся гораздо страшнее вреда от пандемии коронавируса, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

"Тот факт, что более высокие температуры кажутся далеким будущим, не делает их менее серьезной проблемой, и единственный способ избежать наихудших возможных климатических последствий – это активизировать наши усилия сейчас", – написал миллиардер в своем блоге.

Гейтс упомянул, что летальность от коронавируса в среднем составляет 14 человек на 100 тысяч населения. При этом в ближайшие 40 лет смертность от повышения температуры воздуха сравняется с этим показателем, а к 2100 году станет в пять раз выше.

Чтобы избежать пагубных последствий, предприниматель призвал уже сейчас существенно снижать количество выбросов парниковых газов в атмосферу, а также привлекать развивающиеся страны к борьбе с изменением климата.

Он отметил, что вакцина от коронавируса появится в следующем году, однако решить экологические проблемы за столь короткий срок не получится. "Потребуются десятилетия, чтобы создать и внедрить все необходимые разработки в области чистой энергии", – констатировал бизнесмен.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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