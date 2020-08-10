Снести нельзя сохранить. В Барнауле хотят разрушить часть усадьбы купца Полякова

Фото: Екатерина Смолихина

Алтайский краевой шахматный клуб, который считается одним из лучших в России, в ближайшее время обязан покинуть здание по адресу ул. Гоголя, 42, где располагается уже много лет. По решению комиссии, объект признан аварийным и должен быть снесен. Историки же утверждают, что здание имеет огромную историческую ценность. Именно здесь 100 лет назад располагалась овчинно-меховая фабрика знаменитого купца Ивана Полякова, который был одним из самых влиятельных людей начала XX века. Самое интересное, что несколько лет назад объект, действительно, имел статус памятника архитектуры. Более того: его должны были отреставрировать к 2020 году в рамках концепции "Барнаул – горнозаводской город". Однако по непонятной причине краевые власти передумали и сейчас столица Алтайского края может лишится очередного фрагмента своей истории.

Снести проще

Краевой шахматный клуб на улице Гоголя, 42, открыли в марте 2013 года. Его общая площадь более 500 квадратных метров. Инициатором создания клуба выступил президент федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов, которого поддержало руководство региона и лично губернатор Александр Карлин. На ремонт здания выделили 6 миллионов рублей. Семь лет здесь проводили всероссийские турниры, на которые приезжали гроссмейстеры с мировыми именем. За это время шахматный клуб по праву вошел в тройку лучших в стране. Ежегодно там проходит около 50 турниров, в них принимают участие более тысячи человек. Сейчас все это может быть похоронено вместе со зданием, которое стало домом для любителей шахмат.

Как рассказала amic.ru директор клуба Марина Науаева, в ноябре 2019 года в клуб пришла с проверкой комиссия из КГБУ "Учреждение по содержанию административных зданий". По ее итогам сотрудникам клуба объявили, что объект находится в аварийном состоянии и учреждению нужно срочно съехать. Министерство спорта не смогло предложить временного помещения для клуба, предложив федерации шахмат искать его самостоятельно.

"Фактически одна правительственная структура предписала другой бюджетной организации, относящейся к Минспорту, что она должна выехать. Странно, что за семь лет, пока мы здесь, – нас никто не беспокоил. А тут эта комиссия, которая постановила, что нужно срочно съезжать. Хотя ранее у нас был предварительный разговор с министерством, что здание стоит в планах на капитальный ремонт. Но нам уже сообщили, что отапливать шахматный клуб не будут. Остаться здесь мы можем только до сентября", – рассказала Марина Науаева.

Она добавила, что обращалась в различные ведомства с просьбой сохранить исторический объект, находящееся в государственной собственности. Однако в Алтайохранкультуре на ее запрос ответили, мол, денег на восстановление нет и здание проще снести. Науаева отмечает, что беспокойство у комиссии вызвало состояние кровли и то, что у здания отсутствует фундамент. Но ведь большинство построек начала ХХ века строили без фундамента, недоумевает директор клуба.

"Мутная история"

Участок на улице Гоголя на пересечении с проспектом Московским (сейчас Ленинским, – прим. редакции) находился во владении купцов Поляковых. По Гоголевской улице был выстроен двухэтажный особняк (здание Российско-немецкого дома), на втором этаже которого проживал Иван Поляков с семьей (у купца было семеро детей), а на первом этаже был расположен чайный магазин. Также частью комплекса является нынешний магазин "Красный" – едва ли не самое красивое сооружение в Барнауле.

Как рассказал amic.ru кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории АлтГПУ Аркадий Контев, в здании, где сейчас размещен шахматный клуб, 100 лет назад располагалась овчинно-меховая фабрика знаменитого купца. Усадьба Полякова пережила многое — страшнейший пожар 1917 года, революцию, Великую Отечественную и лихие 90-е. На стенах, кстати, до сих пор видны надписи: "Да здравствует революция!" и "1943 год. Даешь Победу!"

Аркадий Контев рассказывает, что в 1997 году депутаты крайсовета включили здание в список объектов культурного наследия краевого значения. Однако через десять лет краевые власти отменили постановление. Это не помешало комплексу усадьбы стать частью "Концепции сохранения, использования, популяризации объектов культурного наследия в Алтайском крае", которую утвердил Александр Карлин. Интересно, что окончание реализации концепции было запланировано именно на 2020 год. Аркадий Контев утверждает, что исключить памятник даже из краевого списка охраняемых объектов простой отменой постановления нельзя. По закону это можно сделать только после проведения специальной государственной экспертизы с привлечением профессиональных историков и с согласия правительства РФ. Как член совета по охране культурного наследия края, кандидат наук намерен написать обращение в Алтайохранкультуру. Ведомство, по его мнению, должно вмешаться в "эту мутную историю".

"Это очень важная постройка для нашего города. В 1913 году там располагался цех по производству шуб. Потом его перепрофилировали в склад и в торговый дом. Почему здание перестало быть памятником архитектуры – мне неизвестно. История очень темная. Нас уверяют, что для усадьбы установлены охранные зоны, поэтому никаких высотных зданий и без экспертизы там строить нельзя. Но ведь можно просто снести старинное здание и на его месте построить "новодел". Проще разрушить, чем сохранить. Денег у государства на реставрацию нет. И под этим предлогом можно вообще все памятники архитектуры в Барнауле разрушить", – пояснил Аркадий Контев.

Он добавил, в советское время к усадьбе, где сейчас располагается шахматный клуб, сделали несколько пристроек. И если восстанавливать объект, то эти пристройки должны быть снесены, так как не несут никакой исторической ценности.

Создали петицию

На сайте change.org создана открытая петиция в поддержку Алтайского краевого шахматного клуба. Ее инициировали любители игры, узнавшие о выселении. На утро 10 августа петицию подписали около 500 человек. Шахматисты обращаются к министру спорта Алексею Перфильеву и просят сохранить клуб, по возможности, именно на улице Гоголя, а заодно проверить законность выселения.

Между тем, как сообщили в Минспорте Алтайского края, сейчас для шахматистов ищут новый дом. Среди самых приоритетных вариантов — офис на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Партизанской. Недвижимость находится в частной собственности и за ее аренду владелец просит в год около 4 миллионов рублей. Таких средств у шахматного клуба нет. Сейчас на уровне Министерства финансов Алтайского края решается вопрос о выделении денег на аренду. Собственник помещения пообещал провести там ремонт и, в частности, сделать пандусы для инвалидов.

Руководитель федерации шахмат Алтайского края Артем Поломошнов рассказал amic.ru, что со своей стороны они предложили Минспорту три подходящих помещения для клуба, но ни с одним не был министерство не согласилось заключать аренду.

"По каким причинам – нам неизвестно. Также администрация города Барнаула предложила под клуб здание, расположенное по адресу ул. Льва Толстого, 1, у которого тоже богатая история, но и на его восстановление, как нам сказали в Минспорте, средства не найдут. Справедливости ради стоит отметить, что ремонт там действительно будет стоить недешево, но ведь сохранение истории всегда требует вложений и немалых", – сказал руководитель Федерации.

Отметим, что в мае 2020 года Федерация шахмат России провела благотворительный турнир среди ведущих гроссмейстеров России. Часть собранных средств – около 3 миллионов рублей – были направлены в городскую больницу № 5, где лечат больных коронавирусом. Выбор в пользу нашего региона был сделан благодаря успешной работе Федерации шахмат Алтайского края.

Только за последние годы в Барнауле были снесены несколько важных памятников культуры. Самым резонансным стало разрушение усадьбы купца Михайлова, располагавшейся на пересечении Социалистического проспекта и улицы Партизанской, ради нового офиса краевой прокуратуры. Общественники и историки выходили на митинги к зданию Алтайохранкультуры. Писали письма лично губернатору Виктору Томенко, но безрезультатно. Недавно серьезный пожар произошел и на знаменитой барнаульской фабрике "Спичка". Два года назад комплекс, с которого началась история Барнаула, выкупили частные инвесторы, но реставрация "Спички" так и не началась. Объектов, имеющих историческую ценность для столицы края, становится с каждым годом меньше. Представители шахматного клуба и историки боятся, что печальную участь, если не предпринять меры, может в будущем ждать и здание купца Полякова.