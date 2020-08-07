Алтайский туркомплекс "Сибирское подворье" сменит название и откроется в 2021 году

Туристический комплекс "Сибирское подворье", руководство которого ранее объявляло о закрытии, весной 2021 года снова начнет принимать гостей и сменит название на "Сельскохозяйственный парк "Алтай". Об этом сообщил гендиректор АО "Курорт Белокуриха" Константин Ежов журналу "Сибирский округ".
"Мы будем показывать все, что производим. Для этих целей будем делать смотровые окна в помещениях, где производим индюков, выращиваем овощи, где производство грибов и так далее. Люди смогут спокойно заходить, гулять по территории парка, осматривать павильоны, – рассказал Ежов.
Кроме того, вместо ресторана "Трактир Дилижанс" будет работать ресторан "Большой Алтай". В нем полностью изменят интерьер и содержание кухни – теперь там будут готовить азиатские блюда.
Ключевой чертой сельхозпарка может стать ярмарка выходного дня, на которой будут продавать мясо и овощи. Ежов отметил, что уже согласовано два массовых мероприятия, а всего планируется организовывать не менее четырех таких мероприятий в год, но с условием проведения конноспортивных мероприятий нового уровня.
Комментарии
Да кому это может быть интересно? Или новая программа по осваиванию краевых средств? Тогда то понятно!