Виктор Томенко назвал Михаила Евдокимова "по-настоящему народным губернатором"

Глава Алтайского края Виктор Томенко в своем аккаунте в Instagram поделился мыслями об артисте и политике Михаиле Евдокимове в 15-ю годовщину со дня гибели народного артиста и губернатора.
Томенко подчеркнул, что Евдокимов был талантливым и неординарным человеком, который хотел сделать лучше жизнь своих земляков, но не успел воплотить эти планы в жизнь.
"Он искренне хотел улучшить жизнь земляков. Были идеи, замыслы, мечты. Но это были месяцы борьбы, порою конфликтов и противостояний, трудные месяцы поисков и переживаний, – написал Томенко. – К сожалению, Михаил Сергеевич ушел очень рано и не успел осуществить многие планы. В наших сердцах он навсегда останется патриотом своей малой родины, замечательным артистом и по-настоящему народным губернатором".
Напомним, в 2004 году Михаил Евдокимов одержал победу на выборах главы Алтайского края, обойдя Александра Сурикова. Губернатором Евдокимов пробыл всего один год.
7 августа 2005 года Михаил Евдокимов со своей женой Галиной в сопровождении водителя и охранника направлялись в село Полковниково Косихинского района, где проходили мероприятия по случаю 70-летия космонавта Германа Титова.
На трассе губернаторский Mercedes попытался обогнать автомобиль Toyota Marino. В результате Mercedes, уходя влево, на высокой скорости (около 200 км/ч) коснулся "Тойоты", вылетел в кювет, врезался в землю, затем в дерево. Водитель "Тойоты" Олег Щербинский, а также пассажиры – жена водителя и двое детей – не пострадали.
Супруга Евдокимова, Галина Николаевна, получила тяжелые травмы. Водитель губернатора и охранник погибли вместе с Михаилом Евдокимовым.
Комментарии
Естественно народный, раз народ выбрал. Спорят только суриковские прихлебалы.