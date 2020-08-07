Два города и два района Алтайского края не получат паспорта готовности к зиме

Глава Алтайского края Виктор Томенко доложил полномочному представителю президента в Сибири Сергею Меняйло о подготовке к началу отопительного сезона. Об этом сообщает ТАСС.
По словам губернатора, четыре из 139 муниципалитетов с высокой долей вероятности не получат паспорта готовности к зиме. Речь идет об Алейске, Яровом, Калманском и Тальменском районах.
"Там ведутся длительные мероприятия, которые в этом году мы не успеем [завершить], – пояснил Томенко. – Думаю, следующим осенним периодом они выйдут на готовность получения".
В остальных муниципальных образованиях, за исключением отдельных населенных пунктов, подготовка к зиме идет согласно графику.
Для того чтобы регион был полностью готов к отопительному сезону, запланировано выделение 9 млрд рублей. Из них 70% направят на подготовку субъектов энергетики, а 30% – на жилищно-коммунальный комплекс. Из этих средств освоили уже около 3,5 млрд рублей.
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