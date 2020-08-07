Жители Бийска опасаются ликвидации городского автовокзала

Бийчане поделились опасениями, что городской автовокзал может прекратить свое существование. Пост об этом опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".
"В настоящее время среди автоперевозчиков активно обсуждается перспектива приватизации автовокзала с целью его дальнейшей ликвидации и, как ни странно, строительства очередного значимого для региона торгового центра", – утверждает бийчанин.
По его словам, никаких убытков от автовокзала мэрия не терпит, а его отсутствие значительно усложнит прямое автобусное сообщение с другими городами, особенно с соседними регионами.
"Может прекратиться регулярное автобусное сообщение с Барнаулом, Новосибирском, Томском, Кемерово, Новокузнецком, – предполагает местный житель. – Проезд до указанных городов будет предлагаться из Барнаула железнодорожным трансфером из Бийска".
Кроме того, жители наукограда опасаются, что уход пассажироперевозчиков с рынка освободит место для нелегального частного извоза. Это, в свою очередь, поставит под угрозу безопасность пассажиров.
Стоит отметить, что не было никаких официальных заявлений мэрии о планах ликвидировать бийский автовокзал, а на его месте построить ТЦ. Следовательно, это может так и остаться в плоскости слухов и домыслов.
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