"С кем не бывает". Глава Барнаула отреагировал на курьезное видео с медицинской маской

Глава Барнаула Вячеслав Франк с улыбкой отреагировал на видео, на котором он надел защитную маску вместо очков. Слова градоначальника приводит пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале.
"Видео с моим участием вызвало интерес. Честно говоря, в июне, когда оно было снято на одном из совещаний, я даже не придал этому особого значения — ну с кем из нас не случались курьёзные моменты. А когда я увидел его пару дней назад, я также, как и вы, посмеялся над этой ситуацией", — заявил мэр.
Напомним, 5 августа в Сети появилось короткое видео, на котором запечатлена неудачная попытка Вячеслава Франка надеть защитную маску на глаза. Ролик быстро стал вирусным и разлетелся по СМИ и соцсетям.
Комментарии
пить надо меньше...надо меньше пить....)))))))))
7.08.2020 17:59
гостья
Кодироваться? Будет белой вороной,заклюют и выплюнут. А по своей воле ещё ни один не справился.
18:03
ну вы, я надеюсь, не считаете, что это норма для руководящих лиц? по мне, так это просто позорище, глава Барнаула....ну всем же все понятно, "курьезный момент"....
7.08.2020 18:11
гостья
У нас, начиная с районных до губернатора, "позорище"!
Я раньше думала, кто пишет такие ядовитые комментарии? А однажды в инсте увидела одну мадам из Барнаула, которая там аоа как раз так, как любят писать на амике .. это было настолько жалкое зрелище.. это была такая убогая уродина в таком убогом месте , что мне стало все ясно). Откуда агрессия, злость, яд... бедные люди)
А что он сказать-то хотел? Черномырдин с Кличко нервно курят.
никакой агресси, о чем вы, просто констатация факта, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно....
7.08.2020 18:17
Евгения
Не всем повезло как вам-не убогая,не уродина,не в убогом месте...
Вы уж её простите.
18:03
никакой агрессии, о чем вы?просто констатация факта, все все видят же...
все это было бы смешно, когда бы не было так грустно....
Я не пью, но несколько раз искал очки, которые были на носу. -Терпимее надо к людям.
Ещё раз повторяю:Вячеслав Франк-человек на своём месте.
PS А эта непрекращающаяся жара и духота поневоле действует на психику не только в зале мэрии.
Да он трезвый, что, не видно? )))
Трезвый, но с похмелья,. Со 2 августа. Вирус изгонял.
7.08.2020 18:34
- гость -
Ему жарко и душно в мэрии? Скорее выносите на свежий воздух!
Похоже мэр с Новиковым закадычные друзья и часто вместе употребляют чай
Я увидела один комментарий, пропитанный злобой.
Остальные...шутливые,незлобные.... Мысли вслух
Я лично не знаком, но выглядит как больной или алкаш. Смерть ходячая. А я однажды Евгению видел, она вообще уродина с бородавкой на носу. : ))). Ну вы поняли к чему я это, детский сад какой-то
"Вячеслав Франк заявил, что посмеялся над неловким моментом"
Он бы пролечился, вместе бы, тогда, посмеялись.
Нет бы о100граммить человека. Нет же. Сиди читай цифры написанные незнакомыми людьми. А так мож частушку спел какую
Вячеслав Франк-человек на своём месте.
Ну, ну... Посмотрите, что с нашим городом стало! Ужас же. А как снег зимой убирался?
И вас до сих пор гнетут мысли злобные по поводу прошлогоднего снега?