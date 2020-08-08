Двое пожилых людей без вести пропали в Алтайском крае

6 августа в Алтайском крае пропали двое пенсионеров – супруги Ветровы Владимир Викторович и Надежда Петровна. Об этом сообщается в группе "Поисковый отряд "Лиза Алерт" Алтайского края" в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что пропавшие 6 августа 2020 года выехали на автомобиле Chevrolet Niva серебристого цвета из села Алтайского Алтайского района. Как рассказал племянник пожилых людей в соцсетях, они направлялись в село Быстрянка и пропали в районе села Суртайка на Чуйском тракте.
74-летний Ветров Владимир Викторович ростом 165 см. Мужчина худощавого телосложения, сутулится. У него седые волосы и карие глаза. Во что был одет, неизвестно.
70-летняя Ветрова (Цурикова) Надежда Петровна ростом повыше – 170 см, нормального телосложения. Волосы темные, до плеч, глаза карие. Какая была на женщине одежда, также неизвестно.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавших, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
Комментарии
Не слишком ли часто стали пропадать люди , машины ?
Странно.