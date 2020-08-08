В Барнауле до конца августа перекроют участок Павловского тракта

С 13 августа в Барнауле перекроют движение по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта в районе пересечения с улицей Сергея Ускова, сообщает пресс-центр мэрии.
Ограничение связано со строительством тепловой сети. Проезд запретят с 9 утра 13 августа до 8 вечера 31 августа.
На время перекрытия изменится схема движения автобусов № 60, 65, 110 и 120. Общественный транспорт направят через улицу Сиреневая, а в обратном направлении – через Балтийскую.
Мэрия призывает участников дорожного движения заранее выбирать пути для объезда и сохранять бдительность при проезде перекрытого на время работ участка.
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