Власти Алтайского края поздравили жителей региона с Днем физкультурника

Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем физкультурника. Обращение размещено на официальном сайте региона.
Первые лица отметили, что в крае на регулярной основе физкультурой занимаются около миллиона человек и их число неуклонно растет. При этом в приоритеты алтайских властей входит развитие не только профессионального, но и массового спорта.
Благодаря реализации федеральных и региональных программ увеличивается количество современных спортивных объектов. В этом году новые площадки появились в двух десятках сельских районах края, а в Белокурихе завершилось строительство физкультурно-оздоровительно комплекса.
Томенко и Романенко признали, что 2020 год стал испытанием для всех любителей и профессиональных спортсменов, однако подобные ограничения только обострили интерес к спортивным занятиям дома и на свежем воздухе.
В конце обращения представители власти пожелали всем крепкого здоровья, новых побед на стартах и в повседневных делах.
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