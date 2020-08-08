В Алтайском крае обновят 20 километров дорожного полотна районной дороги

В Каменском районе Алтайского края заменят 20 километров дорожного полотна, сообщает пресс-служба барнаульского ДСУ №4.
На автомобильной дороге Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области вблизи села Луговое уже ведутся работы по фрезерованию старого асфальта и устройству основания будущего дорожного полотна. Рабочие уложат асфальтобетонное покрытие в два слоя, а после отсыпят обочины дороги. Работы по ремонту трассы дорожники планируют закончить осенью 2020 года.
Как ранее сообщил amic.ru, с 13 до 31 августа в Барнауле перекроют участок малой проезжей части Павловского тракта в районе пересечения с улицей Сергея Ускова. За это время коммунальщики планируют построить тепловую сеть.
Комментарии
А как с остальными дорогами ? Вроде 20 лет стабильности , а дороги в степной части Алтая полная жесть .