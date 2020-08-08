Жители Алтайского края встретили медведя у железнодорожной станции

Жители Алтайского края снова встретили медведя, который прогуливался на глазах людей. На этот раз зверя заметили у станции Аламбай в Заринском районе.
"Первый раз такое вижу, вот и погуляй по Аламбаю!", — сказал автор видео, опубликованного в сообществе "Barnaul22".
Машинист поезда заснял, как мишка бежал вдоль железнодорожных путей, а затем скрылся от людей в высокой траве.
Отмечается, что за прошедший месяц это уже третья встреча жителей региона с медведями. 5 июля туристы встретили мишку возле Авдеевской базы (Заринский район), а 30 июля медведь перебегал автомобильную трассу недалеко от Тогула.
Комментарии
Спасибо , что не задавил.