Еще один смертельно опасный вирус распространяется по Китаю

Врачи КНР предупреждают население о распространении опасного вируса под названием SFTS, который распространяется в нескольких районах и может привести к летальному исходу, пишет ТАСС.
"Медики считают, что данный вирус передается главным образом через укусы насекомых, – приводит местное издание мнение медиков. – За первую половину текущего года в Китае было выявлено более 60 инфицированных, из них семь умерли".
Китайский вирусолог Шэн Цзифан считает, что нельзя исключать возможность передачи этого вируса от человека к человеку. По словам врача, болезнь может распространяться через кровь или гной.
Комментарии
походу с китаем нада серьёзно разобраться.....