Пенсионеров, которые пропали в Алтайском крае, нашли погибшими

Пожилую пару, которая пропала в Алтайском крае, нашли погибшими, сообщили поисковики отряда "Лиза Алерт".
"Найдены, погибли", – говорится в сообщении. При этом подробностей о случившемся нет.
Сообщалось, что супруги пропали в районе села Суртайка, но где были обнаружены тела, неизвестно.
Ранее amic.ru писал, что пенсионеры пропали 6 августа. Супруги Ветровы – Владимир Викторович и Надежда Петровна – выехали на автомобиле Chevrolet Niva серебристого цвета из села Алтайского Алтайского района. Племянник пожилых людей рассказал о том, что они направлялись в село Быстрянка и пропали в районе села Суртайка.
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