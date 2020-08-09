75 случаев укусов клещей зафиксировали в Алтайском крае за прошедшую неделю

За прошедшую неделю 65 жителей Алтайского края обратились в поликлиники по поводу укусов клещей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
С начала сезона активности этих членистоногих в медучреждения с жалобами на присасывание обратились 9336 человек, из них 2773 ребенка в возрасте до 14 лет. В Барнауле пострадали от укусов 2863 человека. У восьми жителей края подтверждено заболевание клещевым вирусным энцефалитом.
"Специалистами вирусологической лаборатории ФБУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" при исследовании клещей, снятых с лиц, пострадавших от их присасывания, в 4,7% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 11,9% клещей – наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза", – говорится в сообщении.
В ведомстве напоминают, что сейчас в регионе наблюдается спад активности клещей, однако опасность пострадать от них сохраняется на протяжении всего теплого времени года. В связи с этим следует соблюдать меры предосторожности. В частности, при выходе на природу рекомендуется тщательно заправлять одежду и использовать репелленты.
Комментарии
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Йодантипирин не проходил полноценных клинических испытаний, за пределами Российской Федерации не сертифицирован. Имеющиеся публикации не соответствуют стандартам доказательной медицины и не позволяют сделать вывод об эффективности йодантипирина при лечении клещевого энцефалита