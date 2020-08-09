Виктор Томенко поздравил алтайских строителей с профессиональным праздником

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил тружеников строительной отрасли с профессиональным праздником, который ежегодно отмечается в России во второе воскресенье августа. Поздравление опубликовано на официальном сайте администрации региона.
"Работа строителя почетна и крайне востребована. Вашими руками создаются жилые дома, промышленные сооружения, социальные и культурные объекты. Без созидательного труда строителей невозможно было бы реализовать ни один перспективный проект в регионе", – заявил губернатор.
По его словам, в 2019 году строители Алтайского края возвели семь детских садов, две школы, 17 ФАПов, реабилитационный центр для детей и подростков "Журавлики", а также квартиры для 11 тысяч семей. Кроме того, и сейчас работники отрасли трудятся на более чем 200 объектах.
"Желаем вам счастья, здоровья, благополучия и воплощения в жизнь новых перспективных проектов!" – резюмировал глава региона.
Комментарии
Спасибо!