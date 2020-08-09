Барнаулец спрыгнул со второго этажа, чтобы украсть автомобиль

28-летний житель Барнаула весьма экстремальным способом попытался угнать автомобиль, информирует пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Уточняется, что в полицию обратился 65-летний барнаулец и сообщил, что неизвестный мужчина пытается угнать принадлежащее ему авто. На место незамедлительно выехал наряд ППС и задержал злоумышленника.
В дальнейшем выяснилось, что задержанный находился дома в нетрезвом состоянии. Глядя в окно, он заприметил на парковке автомобиль и решил его угнать, чтобы "покататься". Мужчина не стал медлить и выпрыгнул из окна квартиры на втором этаже, сломав голень.
Однако травма его не остановила: подозреваемый все-таки дошел до машины, разбил боковое стекло и проник внутрь. В это время он услышал крики и попытался скрыться, но в итоге был задержан.
Комментарии