Жара, дожди и порывистый ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 10 августа

В Алтайском крае сохраняется штормовое предупреждение из-за аномальной жары и высокой пожароопасности в юго-западных районах, сообщается на официальном сайте регионального Гидрометцентра.
По данным метеорологов, утром 10 августа в крае будет туман, а днем установится жара до +28°С... +33°С. При этом в отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Не исключен и град. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах порывы могут достигать 20 м/с.
В Барнауле температура воздуха составит от +28°С до +31°С. Преимущественно без осадков. Скорость юго-восточного ветра не превысит 9 метров в секунду. Без порывов.
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