Мост за 87 млн рублей построят в Алтайском крае

"Юго-Западное ДСУ" победило в тендере на строительство моста через реку Склюиха в Рубцовском районе, сообщает пресс-служба компании. Стоимость контракта превысила 87 млн рублей.
Мост возведут рядом с селом Самарка, где местные жители давно жаловались, что старая переправа через реку находится в ветхом состоянии. Сейчас по ней разрешено проезжать только легковым автомобилям.
"Проект предусматривает строительство нового моста и подъездных путей к нему. По окончании строительства существующий старый мост будет разобран, — уточил главный инженер "Юго-Западного ДСУ" Сергей Каиль. — Согласно контракта, строительство моста должно быть завершено 30 сентября 2021 года".
Новый мост будет железобетонным. Подрядчики установят сваи, уложат на них мостовые плиты и уложат асфальто-бетонное покрытие.
Замглавы администрации Рубцовского района Роман Субботин подчеркнул, что новый мост очень важен для сел Самарка и Новоматвеевка, так как по нему разрешат движение грузовиков.
"Мост со временем пришел в негодность, а для нормального функционирования сел Самарка и Новоматвеевка необходима возможность проезда через реку грузовых автомобилей, например молоковозов, — уточнил Субботин. — Поэтому на летний период на этом месте мы всегда отсыпали дамбу силами сельского совета и СПК им. Кирова. Но ее можно сделать только после того, как пройдет паводок".
По его словам, во время паводка из-за этого местные жители испытывают серьезные затруднения. В частности, прерывается автобусное сообщение и пропадает возможность реализации сельхозпродукции за пределами населенных пунктов.
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