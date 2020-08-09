Штормовое предупреждение из-за жары продлили в Алтайском крае

Предупреждение о серьезной угрозе распространения огня в связи с высокой пожароопасностью и аномальной жарой продлили в Алтайском крае, информирует пресс-служба регионального управления МЧС России.
В период до 12 августа во многих районах сохранится температура воздуха выше 30 градусов и повышенный риск возникновения пожаров. Высокий класс горимости сейчас зафиксирован в Краснощековском, Локтевском, Рубцовском и Угловском районах.
В связи с этим населению рекомендуют соблюдать нормы пожарной безопасности и сообщать об их нарушителях.
"Населению следует быть предельно внимательным при обращении с огнём. Помните: возгорания в природной среде крайне опасны. При неблагоприятной погоде любая небрежность с огнём в считанные секунды становится большим пожаром с тяжёлыми последствиями, – уточнили в ведомстве. — Природные пожары, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения".
Специалисты краевого ГУ МЧС советуют местным жителям обезопасить себя и окружающих от природных пожаров, выполняя простые правила:
– не бросать на землю непотушенные спички или окурки;
– не разводить костры (в том числе не сжигать мусор и траву);
– не давать детям играть с огнем;
– в случае возникновения возгорания постараться его потушить самостоятельно, а если это невозможно – сообщить в соответствующие службы.
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