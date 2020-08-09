Четверо детей пострадали в ДТП на трассе в Алтайском крае

Шесть человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в аварии в Славгородском районе, сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.
"По предварительным данным, 09.08.2020 в 15 часов 59 минут в Славгородском районе на 381 км автодороги "Славгород-Табуны-Кулунда" водитель, 1976 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Тундра" с прицепом "LAV 81012В", двигаясь со стороны села Табуны в направлении города Славгорода, допустил столкновение прицепа с автомобилем "Шевроле Нива", движущимся во встречном направлении, под управлением водителя, 1977 года рождения", — уточнили в ведомстве.
В результате ДТП травмы получили водитель "Шевроле Нивы" и пятеро его пассажиров: 40-летняя женщина и четыре девочки 2004, 2005, 2009 и 2011 годов рождения. Их доставили в районную больницу для оказания медицинской помощи.
По факту аварии правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.
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