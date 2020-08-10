Россияне стали реже покупать алкоголь. Но не весь

С марта по июль объем продаж алкогольной продукции в России уменьшился на 15%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на оператора фискальных данных "Такском".
Отмечается, что в марте россияне покупали алкоголь чуть чаще, чем годом ранее, но уже к середине апреля продажи сократились. Позднее спрос постепенно восстанавливался, но к середине июля он так и не достиг уровня прошлого года.
Больше всего сократился спрос на игристые вина (-30%), а крепкое спиртное покупать стали на 13% меньше. Единственный алкогольный напиток, продажи которого выросли на фоне общего снижения, – сидр. Его стали покупать на 7% чаще.
Комментарии
Все пивнушки на плаву.
Пьём казашку, и самогон, дрянь из магазина пейте сами.