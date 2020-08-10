80.23%. В Беларуси огласили предварительные итоги президентских выборов

Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина рассказала о том, что действующий президент страны Александр Лукашенко, по предварительным данным, набрал 80,23% голосов избирателей. Об этом сообщает ТАСС.
На втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская за которую проголосовало 9,90%. Остальные трое кандидатов получили менее 2% голосов. Против всех проголосовали 6,02%. В Центризбиркоме считают, что итоговые результаты голосования не сильно изменятся.
Явка на выборы составила 84,23%, а окончательные результаты планируют объявить 14 августа.
При этом люди совсем не согласны с такими итогами и выходят на улицы. В столкновениях с правоохранительными органами уже есть пострадавшие. В нескольких городах силовики сложили щиты и присоединились к народу.
Комментарии
Погромы уже начались?
не будет ни каких погромов... если только разгромят протестующих..
а че не 146%
Майдан для Лукашенко планировалось устроить с самого начала. По мессенджерам и соцсетям заранее рассылались методички на тему массовых беспорядков. Оппозиция бодро заявила, что у Тихановской 80%, а все остальное ложь и агония режима. За несколько дней до выборов появились инструкции куда идти и что делать. Все было буднично, лениво, без огонька. Но что-то пошло не так.
Целая обойма "демократических журналистов" вместо воя на весь мир и освещения беспорядков в нужном ключе - уныло отправились клевать говно за сарай. С запретом посещать Белоруссию на 5 и 10 лет высланы птенцы Открытой России Ходорковского, Нашего времени (финансируется Госдепом США), Дождя. Оказывается, журналистам нужна какая-то аккредитация для работы на выборах,
кто бы мог подумать....
Методики оранжевых революций - форева.
-гость- 14:06
избитое выражение, штыки вещь конечно хорошая, но на них неудобно сидеть, Чаушеску, Каддафи, Мубарак точно бы могли это подтвердить