Выяснилось, где чаще всего заражаются COVID-19 жители Алтайского края

Чаще всего жители Алтайского края заражаются коронавирусом от членов своей семьи. Об этом в ходе онлайн-брифинга 10 августа рассказала замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
По данным ведомства, 64-70% больных COVID-19 в крае подхватили инфекцию внутри своей семьи. Еще 6,5-11% – вирус на работе, 9% – в социальных учреждениях, а от 7,6 до 13% – в больницах. При этом лишь 1,7% заражений коронавирусом в Алтайском крае – завозные.
Как ранее сообщил amic.ru, на 10 августа в регионе выявили еще 95 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число инфицированных перевалило за 10 тысяч и сейчас составляет 10 094.
Комментарии
А члены семьи от инопланетян?
На дураков такие сообщения рассчитываются
А члены семей похоже в других семьях, а те в других... ну и т.д. Что за бред?
Что за нелепость??????????????????????
Один член семьи сидит на одной работе,другой- на другой работе,потом едут в битком набитом транспорте ,заходят в полные народу магазины. Молодежь ходит по кафе,ездят на отдых.
Потом все приходят домой и...))))))Заражение происходит дома?????
Дааа ... очень информативно ! А члены семьи где заражаются? Объясните, пожалуйста...
Нефиг семьи членам шариться где попало
Семьи запретить! Так победим!
Вот недавно пациентка жаловалась на состояние барнаульского инфекционного стационара Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства:
"По палатам ходят огромные тараканы, стены обшарпаны, с них отлетает штукатурка. Полы покрыты старым линолеумом, на полу было по 10 заплаток, провода страшные, порой по несколько скруток, розетки вываливаются из стен, пользоваться ими небезопасно".
Ответ:
Еженедельно специалисты проверяют помещения на наличие насекомых, но они вновь заносятся в стационар с вещами и продуктами питания", – сообщили в ведомстве.
Вот поэтому я и не женюсь. И пукин тоже
роспотребнадзор это еще та шарага. Им бы знания и логику вместе соединить может что то бы и выходило путнее
Заразиться можно только в замкнутом помещении при длительном или постоянном контакте, это очаговая инфекция. Поэтому и заражаются в основном на работе( в замкнутом помещении) и в семье( постоянный тесный контакт). Что тут не понятного - то?
В магазине(зашли-вышли) вы не заразитесь, в транспорте тоже(зашли-проехали-вышли) не заразитесь, в подъезде и лифте - тоже не заразитесь,на улице- тем более не заразитесь.Поэтому и выявляют только тесные контакты из близкого окружения!
Ударим по короне. Изолируем членов семьи!!!
По ее словам, специалисты Роспотребнадзора в течение всего периода пандемии, в том числе когда стали открываться летние кафе, объекты спорта и другие, анализировали связи заболевания с возможным местом инфицирования и так далее. "Так вот случаи заболевания, которые были связаны именно с этими объектами, не превышают 1%. И эти случаи заболевания не среди посетителей, а среди сотрудников", – пояснила Калинина. Как правило, инфицирование происходит в семьях (64-70%) и на работе (6,5-11%).
Как трудно с такими несознательными людьми работать!
Часто болеют, в больницы приносят тараканов, маски не носят, мало двигаются и много едят (от чего толстеют),зарплату,наверно, специально маленькую получают.
А теперь ещё 64- 70% больных COVID-19 в крае подхватили инфекцию внутри своей семьи.
При этом тысячи хороших и сознательных туристов из других регионов завезли лишь 1,7% заражений коронавирусом .