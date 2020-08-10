Дожди возвращаются в Алтайский край

Алтайские метеорологи прогнозируют дожди и грозы с порывистым ветром. При этом в регионе сохранится жаркая погода, пишет официальный сайт края.
11 августа температура воздуха в регионе составит +27...+32 градуса. Возможен ветер с порывами 13-18 метров в секунду, дожди и грозы.
В Барнауле воздух днем прогреется до +28...+30 градусов. Во второй половине дня возможна гроза.
12 августа днем температура составит +27...+29 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду.
13 августа ночью преимущественно без осадков, во второй половине дня кратковременные дожди, температура ночью +15... +17 градусов, днем до +27 градусов.
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